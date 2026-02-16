Yamaha Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamaha Motor hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -28,06 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamaha Motor ein EPS von -28,370 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yamaha Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 623,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 599,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,59 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Yamaha Motor 110,12 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2 534,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 576,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at