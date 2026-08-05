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05.08.2026 06:31:29
Yamaha Motor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Yamaha Motor äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,14 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yamaha Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 767,87 Milliarden JPY im Vergleich zu 651,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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