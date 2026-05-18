Yamaha Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamaha Motor hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamaha Motor 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Yamaha Motor im vergangenen Quartal 4,65 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yamaha Motor 4,11 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at