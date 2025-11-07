Yamaha Motor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yamaha Motor hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Yamaha Motor ein Ergebnis je Aktie von 0,320 USD vermeldet.

Yamaha Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,29 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at