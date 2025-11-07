Yamaha Motor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yamaha Motor lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 9,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Yamaha Motor ein Ergebnis je Aktie von 23,64 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 632,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 628,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at