Yamaha Motor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamaha Motor lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yamaha Motor -0,140 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 4,50 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yamaha Motor 4,29 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at