Yamaha präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yamaha lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yamaha ein EPS von 18,46 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 124,65 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yamaha 122,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at