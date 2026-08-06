Yamaha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yamaha hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamaha 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 718,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 730,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at