|
05.08.2026 06:31:29
Yamaha: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Yamaha hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 24,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yamaha 5,26 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yamaha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116,34 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 103,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!