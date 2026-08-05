Yamaha: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yamaha hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 24,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yamaha 5,26 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yamaha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116,34 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 103,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at