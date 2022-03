Yamaha veröffentlicht zum Welttag des Hörens die spezielle Website "Thinking About Hearing Health"

Die Yamaha Corporation (im Folgenden "Yamaha") freut sich, am 3. März, dem von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufenen Welttag des Hörens, die neue Website "Thinking about Hearing Health" (Nachdenken über die Gesundheit des Gehörs) zu veröffentlichen. Anlässlich der neuesten Nachrichten über das erhöhte Risiko von Hörverlusten durch unsichere Hörpraktiken hat Yamaha beschlossen, eine Kampagne ins Leben zu rufen, um die Menschen über die Bedeutung des "sicheren Hörens" zu informieren und diese besondere Website für zahlreiche Regionen wie Japan, Nordamerika, Europa und China einzurichten. Über diese Website wird Yamaha auch in Zukunft Informationen über sicheres Hören bereitstellen, um viele Nutzer dazu anzuregen, über ein besseres Musikerlebnis und die langfristige Gesundheit ihres Gehörs nachzudenken.

Laut einem Bericht*1 der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der 2019 veröffentlicht wurde, ist etwa die Hälfte der 12- bis 35-Jährigen von einem Hörverlust bedroht, und diese Zahl wird voraussichtlich noch größer werden. In dem Bericht wird auch davor gewarnt, dass das Hören von lauter Musik mit Kopfhörern über einen längeren Zeitraum und das Ausgesetztsein gegenüber lauten Geräuschen bei Veranstaltungen wie Live-Musik das Risiko erhöht, einen Hörverlust zu erleiden. Wegen dieses wichtigen gesellschaftlichen Themas hat Yamaha Safe Listening*2 zum zentralen Thema bei der Entwicklung neuer Kopfhörer gemacht, um sicheres Musikhören mit Kopfhörern zu unterstützen. Seitdem Yamaha im November 2019 wieder in den Markt für kabellose Kopfhörer eingestiegen ist, sind alle kabellosen Kopf- und Ohrhörer von Yamaha (einschließlich der TW- und YH-Serie) mit Yamahas einmaliger "Listening Care"-Technologie ausgestattet, die bei jeder Lautstärke eine intelligente Entzerrung vornimmt, um ein sicheres Musikhören zu fördern, ohne dass die ursprüngliche musikalische Balance verloren geht.

*1 "New WHO-ITU standard aims to prevent hearing loss among 1.1 billion young people" (Feb. 2019)

*2 Safe Listening Website: http://safelistening.net/en/index.html

Mit der Markteinführung der neuen True Wireless Earbuds TW-E5B von Yamaha am Welttag des Hörens und der neuen Website "Thinking About Hearing Health" möchte Yamaha die Werte des Musikgenusses verbreiten und zugleich die Menschen über die Bedeutung der langfristigen Gesundheit ihres Gehörs durch die Auswirkungen des alltäglichen Schallpegels informieren. Yamaha ist schon immer bestrebt gewesen, die Herzen und das Leben der Menschen mit Klang und Musik zu bereichern. Yamaha sieht es als seine soziale Verantwortung an, allen, die auf irgendeine Weise etwas mit Musik zu tun haben, dabei zu helfen, ihr Leben lang über sichere Hörgewohnheiten informiert zu sein. Yamaha hofft, viele Nutzer dazu inspirieren zu können, mit "TRUE SOUND" über ein überlegenes Musikhör-Erlebnis und die langfristige Gesundheit ihres Gehörs nachzudenken. Ein fundamentales Versprechen von "TRUE SOUND" ist, nicht nur heute, sondern ein Leben lang "TRUE SOUND"-Erfahrung von Yamaha zu liefern.

"Yamaha hat als international führende Marke für Klang und Musik eine Verbindung zu einer Vielzahl von Kunden, von Musikschaffenden bis hin zu Musikhörern. Es kann eine unserer sozialen Verantwortungen sein, sicherzustellen, dass unsere Kunden noch viele Jahre lang Musik genießen können", sagte Yoshiyuki Tsugawa, Senior General Manager der Yamaha Home Audio Division. "Wir hoffen, dass die Veröffentlichung der Website "Thinking About Hearing Health" für viele Kunden eine gute Gelegenheit wird, über das "TRUE SOUND"-Hörerlebnis und ihre langfristige Hörgesundheit nachzudenken", erklärte Tsugawa.

