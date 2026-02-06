Yamaha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yamaha hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent auf 809,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 804,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at