Yamaha zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yamaha hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,07 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yamaha ein EPS von -1,550 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,58 Prozent auf 124,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 52,70 JPY. Im Vorjahr hatte Yamaha 27,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 465,30 Milliarden JPY, während im Vorjahr 462,08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at