Yamaichi Electronics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yamaichi Electronics hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 101,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,10 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,09 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 12,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at