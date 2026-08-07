Yamaichi Electronics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yamaichi Electronics hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 234,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 150,70 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 19,89 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at