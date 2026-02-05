Yamaichi Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yamaichi Electronics gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 126,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yamaichi Electronics 20,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 12,86 Milliarden JPY gegenüber 8,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at