Yamaichi Electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yamaichi Electronics hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 113,64 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yamaichi Electronics 13,10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 492,25 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 259,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 52,70 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at