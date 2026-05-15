15.05.2026 06:31:29

Yamaichi Real Estate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yamaichi Real Estate äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 124,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamaichi Real Estate noch ein Gewinn pro Aktie von 56,73 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yamaichi Real Estate in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 74,22 JPY gegenüber 80,52 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 17,64 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 15,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Yamaichi Real Estate 20,91 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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