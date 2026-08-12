Yamaichi Real Estate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yamaichi Real Estate lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,63 JPY gegenüber -22,230 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 5,58 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yamaichi Real Estate 2,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at