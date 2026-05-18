18.05.2026 06:31:29

Yamaki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yamaki hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 74,38 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,640 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Yamaki vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 71,790 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,35 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Yamaki 9,91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 10,77 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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