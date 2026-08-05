|
05.08.2026 06:31:29
Yamama Saudi Cement Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yamama Saudi Cement Company Registered hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,60 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,600 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,05 Prozent zurück. Hier wurden 355,0 Millionen SAR gegenüber 362,4 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!