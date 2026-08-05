Yamama Saudi Cement Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yamama Saudi Cement Company Registered hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,60 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,600 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,05 Prozent zurück. Hier wurden 355,0 Millionen SAR gegenüber 362,4 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at