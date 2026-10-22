Yamama Saudi Cement Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yamama Saudi Cement Company Registered hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Yamama Saudi Cement Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 366,4 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 311,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at