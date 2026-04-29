Yamama Saudi Cement Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yamama Saudi Cement Company Registered hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,71 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 339,8 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 349,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at