Yamama Saudi Cement Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamama Saudi Cement Company Registered hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,610 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 370,4 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 400,0 Millionen SAR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,38 SAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Yamama Saudi Cement Company Registered ein Gewinn pro Aktie von 2,08 SAR in den Büchern gestanden.

Yamama Saudi Cement Company Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,17 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,99 SAR je Aktie sowie einen Umsatz von 1,34 Milliarden SAR belaufen.

Redaktion finanzen.at