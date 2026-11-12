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12.11.2026 06:31:28
Yamami legte Quartalsergebnis vor
Yamami hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 102,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 40,17 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Yamami 6,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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