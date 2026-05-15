Yamami veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yamami gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 73,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yamami ein EPS von 95,83 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 5,95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yamami 5,48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at