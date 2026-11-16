Yamanashi Chuo Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yamanashi Chuo Bank veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,43 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 22,37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yamanashi Chuo Bank 17,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at