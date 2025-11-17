Yamanashi Chuo Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yamanashi Chuo Bank stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Yamanashi Chuo Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 17,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at