Yamanashi Chuo Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yamanashi Chuo Bank hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 154,90 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamanashi Chuo Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 104,69 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yamanashi Chuo Bank mit einem Umsatz von insgesamt 21,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at