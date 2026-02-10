Yamanashi Chuo Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yamanashi Chuo Bank hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 103,33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yamanashi Chuo Bank 68,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Yamanashi Chuo Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at