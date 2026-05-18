18.05.2026 06:31:29

YAMANO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YAMANO hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,98 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.

YAMANO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,96 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 14,72 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte YAMANO 13,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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