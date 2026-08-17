YAMANO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

YAMANO hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

YAMANO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,240 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3,52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at