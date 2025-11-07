YAMASHIN-FILTER präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

YAMASHIN-FILTER hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,08 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,19 Milliarden JPY – ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YAMASHIN-FILTER 5,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

