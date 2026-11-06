YAMASHIN-FILTER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

YAMASHIN-FILTER hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 9,40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei YAMASHIN-FILTER noch ein Gewinn pro Aktie von 7,08 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at