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04.11.2026 06:31:28
Yamashina: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Yamashina präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,77 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,11 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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