Yamashina mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yamashina hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yamashina 0,610 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Yamashina hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at