Yamashina verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yamashina stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,440 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,56 Prozent auf 3,11 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at