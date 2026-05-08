Yamashina veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yamashina hat am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,94 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 12,73 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Yamashina 11,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at