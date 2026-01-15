|
YAMASHITA HEALTH CARE präsentierte Quartalsergebnisse
YAMASHITA HEALTH CARE hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 54,12 JPY. Im letzten Jahr hatte YAMASHITA HEALTH CARE einen Gewinn von 103,14 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat YAMASHITA HEALTH CARE mit einem Umsatz von insgesamt 15,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,78 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
