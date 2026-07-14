14.07.2026 06:31:29

YAMASHITA HEALTH CARE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

YAMASHITA HEALTH CARE hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 82,85 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 63,08 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 258,56 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 249,79 JPY je Aktie erzielt worden.

YAMASHITA HEALTH CARE hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 64,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 64,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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