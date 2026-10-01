YAMASHITA HEALTH CARE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

YAMASHITA HEALTH CARE veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -39,98 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0,840 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YAMASHITA HEALTH CARE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at