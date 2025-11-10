Yamatane informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yamatane stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,41 JPY gegenüber 21,13 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 21,05 Milliarden JPY gegenüber 19,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at