Yamatane stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamatane präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 48,59 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 51,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yamatane im vergangenen Quartal 21,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yamatane 21,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at