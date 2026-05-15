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15.05.2026 06:31:29
Yamatane veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Yamatane lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 89,10 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,14 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,66 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 255,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 149,75 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 88,67 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 80,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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