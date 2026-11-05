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05.11.2026 06:31:28
Yamato: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yamato präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,76 JPY gegenüber 1,63 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 463,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 469,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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