03.02.2026 06:31:28
Yamato hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yamato lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 94,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 116,98 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 531,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 504,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
