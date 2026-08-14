Yamato Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yamato Industry hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 54,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -58,840 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at