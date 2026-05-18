18.05.2026 06:31:29

Yamato Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yamato Industry hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 138,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -304,440 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yamato Industry in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 422,150 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -255,740 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yamato Industry im vergangenen Geschäftsjahr 9,73 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yamato Industry 16,07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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