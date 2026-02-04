YAMATO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

YAMATO lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte YAMATO 0,770 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent auf 3,45 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at