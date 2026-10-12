YAMATO INTERNATIONAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

YAMATO INTERNATIONAL hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,18 JPY gegenüber 0,170 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent auf 4,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,97 JPY beziffert, während im Vorjahr 6,97 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 19,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at