|
12.10.2026 06:31:29
YAMATO INTERNATIONAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
YAMATO INTERNATIONAL hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 1,18 JPY gegenüber 0,170 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent auf 4,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,97 JPY beziffert, während im Vorjahr 6,97 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 19,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!