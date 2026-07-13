YAMATO INTERNATIONAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

YAMATO INTERNATIONAL hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,98 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at